Peugeot 308

La nuova nata della Peugeot, che sarà commercializzata dopo l'estate, sarà disponibile anche in due versioni e-At8 ibride ricaricabili, con potenze di 180 e 225 cavalli. Entrambe associano il motore 1.600 a benzina a uno elettrico da 110 cavalli. Con la batteria da 12,4 kWh è possibile percorrere fino a 60 km a emissioni zero. Per fare il pieno di energia servono sette ore con una presa domestica standard 8 A con caricatore da 3,7 kW e poco meno di quattro ore con una presa da 16 A. Invece, optando per il caricatore di bordo da 7,4 kW e utilizzando una wallbox da 32 A servono poco meno di due ore.

