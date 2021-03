Peugeot 308, debutta la terza generazione. È anche ibrida plug-in

Interni evoluti all'insegna della funzionalità

La plancia, infine, è stata ridisegnata risistemando le bocchette di aerazione anteriori, aggiungendo quelle posteriori e abbandonando la leva del cambio automatico, sostituita dai comandi digitali, che sono affiancati nella console centrale dal selettore delle modalità di guida e dall'alloggiamento per la ricarica wireless dello smartphone per creare maggiore spazio per altri oggetti. Gli interni sono caratterizzati anche da soluzioni premium come l'illuminazione a Led con otto tonalità selezionabili, da inserti di metallo, pelle o Alcantara e dai sedili opzionali con certificazione Agr con funzione massaggio.

Otto profili di personalizzazione disponibili

L'infotainment i-Connect permette di salvare otto profili personalizzati e di connettere due telefoni bluetooth contemporaneamente, inoltre la funzione mirroring è gestita in modalità wireless. La grafica e la struttura dei menù sono state totalmente riprogettate per migliorare la comprensione delle funzioni e la semplicità di utilizzo seguendo le logiche tipiche degli smartphone. La navigazione fornita da TomTom include l'aggiornamento over-the-air delle mappe, mentre con il comando “Ok Peugeot” è possibile richiamare l'assistente virtuale. L'impianto audio Focal opzionale da 690 Watt offre 12 canali e una gestione digitale dei segnali pensata espressamente per questo modello.

Pacchetto completo di assistenti alla guida

Con il pacchetto Drive Assist 2.0 la Peugeot 308 può offrire alcuni dei più avanzati Adas disponibili: l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, il Lane Change attivo da 70 a 180 kmh, il Curve Speed Adaptation che riduce la velocità in prossimità delle curve quando è impostato il cruise control, la retrocamera a 180 gradi, il Blind Spot Monitoring e il Rear Traffic Alert. Sono previste anche funzioni secondarie come il parabrezza riscaldabile, il sistema Keyless completo e la regolazione automatica degli specchietti retrovisori all'inserimento della retromarcia.

Motorizzazioni termiche più due plug-in

La piattaforma rimane la modulare Emp2 già utilizzata dal modello uscente: il telaio è stato però ulteriormente evoluto e la gamma dei propulsori si amplia offrendo ora modelli benzina, diesel e ibridi. Al lancio, la gamma comprenderà le varianti 1.200 cc Puretech da 110 e 130 cv benzina, 1.500 cc BlueHdi da 130 cv turbo diesel e le Plug-in Hybrid 180e-EAT8 e 225 e-EAT8, rispettivamente da 180 e 225 cv. Il cambio manuale sarà offerto soltanto per alcune varianti benzina e diesel, mentre è di serie sulle due ibride.

In futuro anche un'ibrida performante da 300 cv

Le due ibride condividono il motore Puretech in due step di potenza da 150 e 180 CV abbinato a un'unità elettrica da 110 CV alimentata da batterie da 12,4 kWh. Entrambe le opzioni ibride sono a trazione anteriore, ma si prevede che una versione più hot delle due ibride sarà realizzata da Peugeot Sportcon le quattro ruote motrici oltre a prevedere una potenza complessiva di circa 300 cv e delle prestazioni sostanzialmente migliorate.