Bassi consumi e tanta tecnologia a bordo per la Peugeot 308 diesel. L'ultima generazione di Peugeot 308 mostra un'identità alto di gamma, confermando l'originale dinamismo e proponendo una rinnovata abitabilità interna. Tecnologie di ultima generazione alzano il livello della connettività di bordo, ancora più intelligente ed integrata nel nuovo i-Cockpit 3D e con l'inedito i-Connect Advanced. Grazie al sistema i-Connect, il guidatore può definire e salvare le sue preferenze di visualizzazione, di ambiente e di regolazioni, con capacità di memorizzazione per 8 profili e, soprattutto, può gestire con comandi vocali diverse funzioni dell'auto. Il capitolo sicurezza vede un elenco di sistemi Adas pronti per garantire in maniera autonoma viaggi sotto il segno della serenità. Lo dimostra la frenata automatica di emergenza, di serie su tutti gli allestimenti ed in grado di rilevare pedoni e ciclisti, sia di giorno sia di notte, da 7 a 140 km/h di velocità. Peugeot 308 è ordinabile con diversi allestimenti e scegliendo tra differenti motorizzazioni che vanno dal benzina al Diesel per arrivare all'inedita propulsione ibrida plug-in, per un totale di 21 combinazioni possibili tra motori e allestimenti. Nel dettaglio la versione selezionata è la Peugeot 308 BlueHDi 130 Eat8 S&S GT, lunga 437 cm, larga 185 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 412 litri . Nella versione BlueHDi 130 Eet8 S&S GT è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 53 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 137 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 207 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.436 kg.

