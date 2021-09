Peugeot 308 e 308 SW, la recensione: come vanno e quanto costano le due nuove medie

7' di lettura

La 308 di Peugeot non è soltanto un modello che completamente nuovo, sia la berlina che la station wagon, ma che è anche disponibile per la prima volta in versione ibrida plug-in. Se Peugeot come modello di riferimento per la 308 aveva a lungo messo nel mirino la Volkswagen Golf oggi la nuova media del costruttore francese di Stellantis guarda molto più in alto per sfidare modelli premium come la Bmw Serie 1 o la Mercedes Classe A. Per farlo ha messo mano ad un design non solo attraente, ma molto distintivo che dopo avere debuttato sull’utilitaria 208, ha poi contribuito al successo dei tre suv della famiglia del brand francese che sono come noto la 2008 e le 3008 e 5008.



Allineata al più recente stile del brand francese



La nuova Peugeot 308 si allinea al nuovo stile della Casa, richiamando però anche alcuni elementi del passato come il nuovo logo che proprio sulla 308 berlina e station wagon debutta che è ispirato a quello degli anni sessanta e la forma dei finestrini posteriori che viene chiamata a scudo a medaglia introdotta per la prima volta dalla Peugeot 205 e successivamente utilizzata da numerosi altri modelli. La diversità delle due varianti è evidente ma le dimensioni che sono decisamente compatte garantiscono un colpo d'occhio che rende le due varianti molto, ma molto simili tanto che su strada è difficile distinguerle se non dopo un attento esame, mentre alla guida il comportamento è lo stesso.



Il confronto con i due modelli premium concorrenti



Di inedite ci sono innanzitutto delle proporzioni e una cabina molto arretrata che sono le stesse o quasi della Serie 1 o il nuovo touchscreen meglio definito che è decisamente più reattivo con un assistente vocale in stile Mercedes che non a caso si richiama con un Hey Peugeot per cambiare l’aria condizionata o la stazione radio a cui si aggiungono tante sistemi di assistenza alla guida molto utili per il guidatore. L'abitacolo è un ambiente di classe per trascorrere il tempo richiesto da un lungo viaggio. Il touchsceen standard da 10 pollici dispone di una serie di tasti tutti personalizzabili per potere così accedere facilmente alle funzioni preferite di chi è guida e agli alti occupanti l’auto.



Un differenziale di 1000 euro fra le due versioni



La nuova 308 a cinque porte è proposta ad un prezzo a partire da 23.750 euro col motore a benzina, mentre per la versione ibrida plug-in si parte da 36.750 euro. A parità di motore e di allestimento la station wagon costa 1.000 euro in più. I motori disponibili sono i due termici di 1.200 cc a benzina Puretech da 110 o 130 cv e il 1.500 cc diesel BlueHDi da 130 cv, mentre l’elettrizzata plug-in hybrid è equipaggiata con un powertrain con due livelli di potenza: da 180 o da 225 cv. Il sistema si basa sul turbo benzina di 1.600 cc e sull'unità elettrica alimentato da una batteria da 12,4 kWh per 60 km in modalità elettrica.



Cinque allestimenti per berlina e station wagon



Tutte le motorizzazioni sono offerte di serie con un cambio manuale a 6 marce, mentre la Hybrid con quella automatica a 8 rapporti, disponibile come optional sulle altre versioni, esclusa la 1.200 cc benzina da 110 cv di base. A proposito di allestimenti, per la nuova 308 ne sono previsti cinque. In tutti i casi si tratta di soluzioni complete che arrivano ad offrire di tutto e anche di più nelle versione che sono top di gamma. Una dotazione specifica è, invece, riservata ai modelli elettrificati. Sin da quello base fino agli altri livelli di dotazioni che sono Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack la dotazione di serie è completa.