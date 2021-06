Peugeot 308, ecco com'è la nuova media vista da vicino

3' di lettura

La nuova 308 è il primo modello che porta al debutto il nuovo logo a cui si aggiunge un importante aggiornamento estetico e funzionale. La media francese del Gruppo Stellantis aggiunge uno stile più grintoso, un powertrain elettrificato ed evolvendo sia l’i-Cockpit che gli Adas. Il design è figlio delle più recenti tendenze del band, come dimostrano il taglio verticale delle luci diurne e l’andamento dei gruppi ottici in coda, ma l’inserimento del nuovo logo coincide anche con la rivisitazione dell’intera mascherina anteriore. Il risultato visto dal vivo è convincente come del resto lo sono tutte le Peugeot più recenti.



Più lunga di poco, ma molto più bassa

La cinque porte a cui seguirà nel 2022 anche la versione station wagon risulta più lunga di 110 mm rispetto al modello uscente per una lunghezza totale di 4.367 mm, mentre si nota che l’altezza di 1.441 mm è molto più bassa quasi che la vettura strizzasse l'occhio alle sportive, mentre la larghezza di 1.852 e il passo è di 2.675 mm. Il bagagliaio offre più o meno gli stessi ingombri, 412 o 361 per le Hybrid. Le modifiche delle dimensioni hanno contribuito a migliorare l’efficienza tanto che le appendici aerodinamiche sono state fondamentali per raggiungere un Cx finale di 0,28. Oltre a questo tutti i modelli offrono di serie dei nuovi gruppi ottici a Led anteriori e posteriori, con i Matrix Led opzionali.



Un nuovo infotaiment così come la grafica

La 308 porta al debutto l’infotainment i-Connect e una versione aggiornata dell’i-Cockpit. La strumentazione offre con display da 10 pollici che guadagna la grafica 3D, mentre l’infotainment è gestito da un secondo schermo da 10 pollici che sostituisce i tasti fisici a pianoforte con quelli a sfioramento, mantenendo all'interno anche la gestione della climatizzazione. È nuovo anche lo sterzo che ora ha una forma esagonale a cui aggiunge la corona riscaldata e dotata di sensori per gli Adas utilizza anche dei nuovi comandi sulle razze del volante.



Debutta l'assistente vocale Ok Peugeot!

La plancia, infine, è stata ridisegnata con le bocchette di aerazione anteriori risistemate e viene abbandonata la leva del cambio automatico, sostituita dai comandi digitali che sono affiancati nella console centrale dal selettore delle modalità di guida e dall’alloggiamento per la ricarica wireless degli smartphone per creare maggiore spazio per altri oggetti. Prevista anche la modalità vocale che risponde alla richiesta ok Peugeot! Gli interni sono caratterizzati anche da soluzioni premium come l’illuminazione a Led con otto tonalità, da inserti in metallo o in pelle o in Alcantara e dai sedili opzionali con funzione massaggio.



Due nuovi powertain plug-in hybrid

La piattaforma rimane la modulare Emp2 già utilizzata dal modello uscente è stata evoluta per ospitare oltre alla gamma dei propulsori benzina e diesel anche i due ibridi che sono entrambi plug-in da 180 o da 225 cv con il cambio automatico a 8 rapporti offerto di serie. Peugeot dichiara una percorrenza elettrica di 60 km, mentre per la ricarica sono necessarie dalle 2 alle 7 ore in base al sistema disponibile. Il caricabatterie di bordo di serie è da 3,7 kW, ma a richiesta si può disporre anche di quello da 7,4 kW adatto alle Wallbox.