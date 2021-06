Peugeot 308, ecco i prezzi della nuova 5 porte in attesa di svelare la station wagon

2' di lettura

La nuova 308 a cinque porte è proposta a partire da 23.750 euro col motore a benzina, mentre per la versione ibrida plug-in si parte da 36.750 euro. Come è noto gli altri motori disponibili sono i due temici di 1.200 cc a benzina Puretech da 110 o 130 cv e di 1.500 cc diesel BlueHDi da 130 cv, mentre la versione elettrizzata Hybrid è equipaggiata con un powertrain ibrido plug-in in due livelli di potenza: da 180 o da 225 cv. Il sistema si basa sul turbobenzina di 1.600 cc e ad un motore elettrico alimentato da una batteria da 12,4 kWh che garantisce fino a 60 km nella modalità soltanto elettrica.

Gli allestimenti offrono numerose dotazioni

Tutte le motorizzazioni sono offerte di serie con un cambio manuale a sei marce, mentre la Hybrid offre il cambio automatica a otto rapporti di serie, disponibile come optional sulle altre versioni, esclusa la 1.200 cc a benzina da 110 cv nell'allestimento base. A proposito di allestimenti, per la nuova 308 ne sono previsti cinque compreso quello di accesso alla gamma. In tutti i casi si tratta di pacchetti piuttosto completi che arrivano ad offrire di tutto e anche di più nelle versione al top della gamma. Una dotazione specifica è poi riservata ai due modelli elettrificati, entrambi ibridi plug-in.

Il prezzo base col 1.200 a benzina è di 23.750 euro

Da quello base agli altri livelli di dotazioni che sono Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. La dotazione di serie è già piuttosto completa nel livello di ingresso che è l'Active Pack che, tra l'altro, comprende diversi sistemi di sicurezza dalla frenata d'emergenza, al controllo attivo di uscita dalla corsia e il riconoscimento dei segnali stradale che si aggiungono ad altre dotazioni come il climatizzatore automatico bi-zona, il parabrezza ad isolamento acustico, l'accensione automatica di proiettori e di tergicristalli, i fari a Led e la strumentazione digitale col display da 10 pollici.

Secondo livello di allestimento è l'Allure da 26.750 euro

Col secondo livello l'Allure si sommano elementi funzionali e di design, tra cui il sistema anticollisione e i fari adattivi, i sensori di parcheggio anteriori, l'illuminazione dell'abitacolo a Led, i fari a Led integrali anteriori, la griglia con inserti cromati e due prese USB nella parte dietro dell’abitacolo. L'allestimento Allure Pack propone, invece, quattro ulteriori sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo con funzione di stop & go, la visione dell'angolo cieco e l'allerta della presenza del traffico in arrivo dietro, i cerchi in lega da 17 pollici e il caricatore senza fili per lo smartphone.

Il top è GT da 31.950 e la GT Pack da 33.950 euro

Fino all'allestimento GT che aggiunge un carattere sportivo alla 308 con la pedaliera e le soglie porte in alluminio, il volante riscaldato in pelle, i cerchi da 18 pollici, i fari matrix full Led e la strumentazione 3D. Più in alto ancora è previsto l'allestimento GT Pack coi sedili riscaldati e massaggianti anche a regolazione elettrica, con un potente impianto Hi-Fi Premium Focal abbinato a ben 10 altoparlanti e col sistema visiopark con quattro telecamere. Come detto la casa francese ha comunicato che la nuova 308 è già ordinabile e che arriverà nelle concessionarie a fine settembre 2021.