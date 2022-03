Peugeot 308 sw diesel

Si superano i 20 chilometri con un litro di gasolio al volante della nuova Peugeot 308 station wagon diesel. Nel dettaglio la Al centro del progetto della 308 sw la grande abitabilità per i passeggeri, raggiunta grazie a una lunghezza di 4,64 metri e un passo di 2,73 metri. Numeri accompagnati da un nuovo concetto di efficienza, come dimostra l'ottimizzazione aerodinamica testimoniata dal Cx di 0,277 e un coefficiente aerodinamico SCx di 0,618 m, valori che permettono di ridurre emissioni di CO2 e consumo di carburante. Come per la 5 porte, la plancia della variante Station riprende l'evoluzione del Peugeot i-Cockpit, ora portato ad un nuovo livello in termini di ergonomia e tecnologia, grazie alla tridimensionalità del quadro strumenti ed anche al nuovo sistema di infotainment i-Connect. L'ampia consolle centrale offre spazio per gli oggetti di uso quotidiano di conducente e passeggero, sostenendo quel concetto di modularità che si esprime al meglio nella zona posteriore. Dove, grazie al divano che può essere diviso in tre sezioni (40/20/40) e comandi di ribaltamento azionabili direttamente dal baule, i 608 litri di spazio per i bagagli possono facilmente diventare 1.634 abbattendo completamente le sedute. Nello specifico la Peugeot 308 SW BlueHdi 130 S&S Allure è lunga 464 cm, larga 185 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 608 a 1.634 litri. Nella versione BlueHdi 130 S&S Allure costa 30.350 euro con motore a gasolio di 1.499 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 53 litri. Le emissioni di CO2 sono di 126 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 207 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.457 kg.

