Peugeot 408, annunciato l'arrivo del primo suv-coupé

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La Peugeot 408 anticipata da un teaser che riproduce solo la sua denominazione che sarà svelata verso la fine di giugno un modello totalmente inedito per il marchio francese, perché è il primo suv-coupé della sua storia. A dispetto del fatto che la sua denominazione sia già stata utilizzata in passato per una berlina prodotta in diverse parti del mondo ma mai venduta in Europa, la nuova 408 sarà un modello globale.

Il progetto 408 è figlio della strategia con cui Carlos Tavares ha dato mano libera a ogni brand di sviluppare la propria gamma con nuove proposte e prende le mosse dalla 308. Secondo quanto risulta a motori24, la 408 si baserà sulla architettura Emp2 della berlina e della station wagon compatte con le quali condividerà anche quanto sarà celato dalle sue vesti. Di conseguenza, la gamma del suv-coupé sarà estesamente elettrificata, tanto da arrivare a comprendere come quella della 308 la variante full-electric che sarà disponibile dal 2023.

Loading...

Esteticamente la 408 ricorderà con decisione la 308 solo anteriormente, perché poi la sua linea si svilupperà in maniera autonoma grazie anche a dimensioni che dovrebbero essere un po' superiori.

La 408 che mette nel mirino in particolare la Renault Arkana debutterà in pubblico a ottobre al salone di Parigi, mentre la commercializzazione dovrebbe partire verso la fine dell’anno.