Peugeot 408: fuori dal coro dei soliti suv

Difficile da definire. Abbiamo provato su strada la Peugeot 408, un modello che rompe gli schemi fino ad ora adottati dal marchio francese del gruppo Stellantis e introduce un’auto che sembra una berlina, una wagon shooting brake , ma è più alta e, al tempo stesso, presenta un tetto spiovente in stile coupé con un pizzico di fastback. Indubbiamente, il ricordo alla cugina del Double Chevron C5X (11 cm più lunga) è evidente ma, con dettagli tipici del Leone come: l’ampia calandra dell’anteriore con i fari a matrice di Led o, ancora, la firma luminosa al posteriore con il graffio del leone.

La vettura, dunque,esibisce stilemi ed elementi originali per distinguersi tra dale (poche) concorrenti, come Cupra Formentor (forse il modello più vicino a 408) e suv coupé quali Renault Arkana e altre proposte che per lo più si trovano nell’area premium di passaporto tedesco.

Il modello si inserisce nell’alto di gamma del segmento C, con una lunghezza di 4,69m (solo 6 cm meno di 508 berlina) e un’altezza da terra di soli 1,48m sebbene ad occhi sembri più alta. Il pianale è il noto Emp2 che permette di costruire sia auto termiche che elettriche. E proprio 408 arriva in versione ibrida Plug-in declinata in due potenze, da 180 e 225 cv con un’autonomia che raggiunge i 64 km. Mentre per i motori termici, è disponibile solo un tre cilindri benzina da 130 cv. Manca all’appello il diesel, una scelta che i manager francesi hanno fatto alla luce dei numeri di vendita sempre più esigui di questa motorizzazione.

L’auto presenta linee eleganti e, oltre al frontale imponente, la presenza su strada è enfatizzata dai grandi cerchi disponibili da 17 fino a 20”, questi ultimi opzionali per la versione Gt. Sono, infatti, tre gli allestimenti: Allure, Allure pack e Gt. Già a partire dalla versione “base” l’equipaggiamento è ricco e comprende, tra le varie: cerchi da 17”, keyless start, wireless mirror screen, comandi vocali, i-cockpit con cruscotto digitale da 10 pollici. Alla guida abbiamo saggiato le qualità della versione Gt con alcuni optional, come i cerchi da 20” e i sedili in pelle regolabili elettricamente dotati di funzione massaggio. Gli interni sono curati, con materiali di buona fattura piacevoli alla vista e al tatto.

La posizione di guida è piuttosto alta per una berlina, più tendente a quella dei suv. Il touchscreen da 10 pollici al centro della plancia è personalizzabile e le funzioni sono molto intuitive. Sono presenti quattro prese usb-c e i passeggeri posteriori hanno ampio spazio per le ginocchia. Il bagagliaio da 536 litri (471 per la versione Phev) ha una soglia di carico bassa e, reclinando gli schienali del divanetto posteriore si raggiungono i 1.611 litri di carico.