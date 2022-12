Peugeot 408: la prova su strada della berlina che si crede un suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

È completamente nuova e rompe gli schemi. Peugeot 408 è una berlina rialzata e rappresenta il primo modello del suo genere formato dalla casa del Leone francese. Disponibile in tre allestimenti (Allure, Allure Pack e Gt) e con due motorizzazioni ibride plug-in e una benzina, gli ordini sono già aperti mentre le consegne inizieranno dal prossimo mese di febbraio. Abbiamo provato la versione più potente: l'ibrida ricaricabile da 225 cv e 64 km di autonomia.

La berlina che si crede un suv

Peugeot 408 si basa sulla piattaforma multienergia Emp2 (Efficient Modular Platform), la stessa utilizzata da Citroën C5 X, della quale ricorda la silhouette sebbene la cugina del Double Chevron appartenga al segmento D mentre 408 si colloca nella fascia alta di gamma delle berline del C. Le dimensioni, infatti, sono generose: lunga 4,69 m, larga 1,86, alta 1,48 con un passo di 2,79 m che permette ai passeggeri posteriori di avere posto per le ginocchia. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri (471 per la versione Phev) che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi con dimensioni da 17 fino a 20 pollici, questi ultimi optional sulla versione Gt.

Design dinamico e “felino”

Lo stile di nuova Peugeot 408 rompe gli schermi con tutti gli altri modelli della gamma. È un suv che si crede una berlina o viceversa. Non è chiaro, ma ciò che salta all’occhio è l’irrompere di nuove linee che riprendono gli stilemi dei nuovi modelli del Leone: il lungo cofano motore, l’ampia calandra dell’anteriore, il logo, la firma luminosa con gli artigli al posteriore. Elemento inedito sono i fari anteriori a matrice di Led, che si estendono verso il basso con due strisce a Led a forma di zanne che si incastonano nel paraurti.

Nel suo complesso, nonostante le dimensioni, 408 è un’auto dalle linee dinamiche e decise che nel posteriore del tetto scendono in stile coupé per migliorare l’aerodinamica guidando l’aria con due “orecchie di gatto” che creano un corridoio verso lo spoiler posteriore.

I colori della carrozzeria sono sei.