Peugeot 408, al via le vendite con la First Edition ibrida plug-in

Peugeot ha messo in vendita la versione First Edition della nuova 408. Si tratta di 50 esemplari destinati al mercato italiano con una dotazione di serie particolarmente completa e disponibile ad un prezzo scontato di 40.900 euro. Sotto al cofano è previsto il motore più potente disponibili in gamma, si tratta, infatti, del plug-in hydrid da 225 cv risultato di un abbinamento col motore termico a benzina di 1.600 cc turbo e con la trasmissione automatica ad 8 rapporti.

Acquistabile solo online e anche con finanziamento

La 408 First Edition la si può acquistare unicamente online sul sito Peugeot Store. La casa francese la propone anche con finanziamento i-Move che prevede una rata di 399 euro al mese per 36 mesi con anticipo di 5.376,00 euro oltre ad una maxirata finale di 26.992,45 euro TAN 6,99 % TAEG 7,93 %. O in alternativa ad un prezzo di 49.400 euro che diventano 40.900 euro al netto degli EcoBonus sia della casa francese e degli incentivi statali con rottamazione.

Il colore è il blu specifico più cerchi da 20 pollici

La dotazione di seri particolarmente completa della Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition prevede fra l'altro il colore dedicato blu obsession, la calandra frontale nella stessa tonalità della carrozzeria, i cerchi in lega da 20 pollici Monolithe, i fari anteriori full led matrix, i fanali 3d led, i sedili certificati AGR con un rivestimento in tre diversi materiali compresa l'Alcantara oltre che riscaldati e col sofisticato sistema di massaggio e il volante riscaldabile.

Un abitacolo all'insegna della digitalizzazione

A cui si aggiunge sempre all'interno dell'abitacolo il classico Peugeot i-Cockpit con tecnologia 3D, con touchscreen da 10 pollici e gli i-Toggles personalizzabili, in aggiunta al sistema multimediale i-Connect Advanced che comprende la navigazione connessa oltre aI comandi vocali per attivare tutte le funzioni e il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Drive Assist Plus, portellone posteriore con tecnologia hands free, e il caricabatterie di bordo da 7,4 kW.

Operazione di recupero di energia semplificate

I 50 italiani che acquisteranno la Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition saranno omaggiati inoltre sia con un Electric Pack gratuito per semplificare le operazioni di ricarica. Ma potranno anche scegliere tra due soluzioni realizzate in collaborazione con l'operato del gruppo Stellantis Free2Move E-Solutions sia una per la ricarica assolutamente privata, ribattezzata per l’appunto Electric Pack Home oppure una per la ricarica pubblica e cioè l’Electric Pack Street.