Peugeot 5008

Con 5008 Peugeot prosegue l'ampliamento di gamma nel segmento degli Sport Utility. Realizzata sulla stessa piattaforma EMP2 di 308 e 3008, la 5008 entra nel segmento dei grandi SUV a sette posti. Sugli scudi prima di tutto l'abitabilità interna in rapporto ad una lunghezza “contenuta” a 4,64 metri. I sedili sono indipendenti e regolabili in lunghezza e inclinazione per la seconda fila e altri due sono indipendenti, a scomparsa ed estraibili per la terza fila. Anche il bagagliaio è al vertice della categoria con capienza base di 780 litri. Tra i plus, l'ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit e sistemi quali Advanced Grip Control con l'inedita funzione Hill Assist Descent Control, Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning, Park Assist, Visiopark e Speed Limit Detection.

