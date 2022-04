Il rinnovato design di Peugeot 5008 presenta frontale ridisegnato, nuovi fari posteriori full led e colorazioni che sanno esaltare le forme della carrozzeria. 5008 dispone delle più recenti tecnologie ed adotta il Peugeot i-Cockpit che amplifica le sensazioni di guida, oggi con un nuovo touch screen a centro plancia da 10 pollici; inoltre offre ancor più sicurezza proponendo aiuti alla guida Adas di ultima generazione. Concepito per superare se stesso, il suv accompagna il suo proprietario nelle attività quotidiane e nei momenti di svago, potendo contare su una modularità senza limiti e la capacità di trasportare fino a 7 persone (di serie su tutti gli allestimenti), senza alcun compromesso in fatto di piacere di guida e comfort. Nel dettaglio la Peugeot 5008 BlueHDi 180 Eat8 Allure Pack è lunga 464 cm, larga 184 cm, alta 164 cm a 780 litri. Nella versione BlueHDi 180 Eat8 Allure Pack costa 43.600 euro con motore a gasolio di 1.997 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 130 kW/180 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 119 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 208 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.682 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

9/16 11/16 Menu