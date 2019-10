Peugeot 508

La nuova Peugeot 508 è una berlina elegante e sportiva, caratterizzata da un design filante e dinamico, un frontale d'impatto e un profilo muscoloso. In anteprima, la casa francese ha realizzato un'edizione esclusiva di lancio in un numero limitato di esemplari. La 508 First Edition si distingue per il profilo della calandra nero lucido, i cerchi in lega da 19” bicolore diamantati nel colore esclusivo Grey Dust e le soglie battitacco firmate First Edition. Gli interni sono caratterizzati da decori in legno e da rivestimenti in Alcantara e pelle Nappa di colore nero con cuciture a contrasto. Questa versione limitata integra un'interpretazione inedita del Peugeot i-Cockpit, costituito da un volante compatto, un head-up digital display in posizione rialzata, completamente configurabile, e un touch-screen HD capacitivo da 10”. Tra i molteplici aiuti alla guida, la funzione Night Vision che permette di individuare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta. La 508 SW mantiene tutte le caratteristiche stilistiche del design innovativo introdotto da Peugeot con la berlina, adottando un profilo molto dinamico grazie alle proporzioni dei volumi. Rispetto alla berlina è leggermente più alta e lunga e si caratterizza per un profilo con linee tese e fluide sovrastate da una linea del padiglione bassa e spiovente. Tra le primizie le porte prive di cornici ai finestrini, che contribuiscono ad ottenere uno stile ancora più ricercato e strizzano l'occhio al mondo delle coupé. Il bagagliaio presenta una capienza variabile da 530 a 1.780 litri. La modularità è una delle caratteristiche fondamentali della 508 SW, che presenta un divano posteriore frazionabile 2/3 – 1/3 dotato della funzione Magic Flat che consente di ribaltare immediatamente le due parti del divano agendo su due comandi accessibili ai lati del vano di carico. Dotata del Peugeot i-Cockpit di nuova generazione, 508 SW è pronta per affrontare con disinvoltura e nel massimo comfort tutti i percorsi, dalle strade cittadine, ai lunghi tragitti autostradali. Radicate nel DNA del Marchio le eccellenti qualità dinamiche di Peugeot 508 SW permettono di godere di uno straordinario comportamento stradale che appaga alla guida e garantisce sicurezza e massimo controllo dell'auto.

Vai al listino