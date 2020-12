Peugeot 508

La Peugeot 508 è disponibile con finanziamento anticipo zero e prezzo promozionale di 27.150 euro (comprensivo di extra incentivo Peugeot di 1.500 euro valido per vetture in stock con immatricolazione entro il 31 dicembre 2020), prime 12 rate da 279 euro al mese, 35 rate mensili successive da 404 euro e rata finale-Valore futuro garantito di 15.019 euro. Per la variante 508 Plug-in Hybrid, il prezzo promozionale è di 35.200 euro (con rottamazione), prime 12 rate da 359 euro, 35 rate successive da 475 euro e rata finale-Valore futuro garantito di 19.919 euro