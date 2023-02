Peugeot 508, arriva il restyling estetico con degli interni rinnovati

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Peugeot 508 si rilancia con un restyling estetico che si concentra soprattutto nel frontale che mette al centro il nuovo logo del brand francese di Stellantis. All'interno debutta un cruscotto ridisegnato con al centro il display dell'infotainment da 10 pollici abbinato al sistema i-Cockpit da 12 pollici e all'ormai noto volante di dimensioni compatte.



L'offerta della nuova 508 prevede tre opzioni, l'Allure entry level, la GT e la Peugeot Sport Engineered orientata alla prestazioni, a cui si aggiunge la stessa scelta di alimentazioni ma aggiornate a benzina, diesel e plug-in.

La Peugeot 508 adotta la stessa calandra delle nuove 308 e 408

La nuova Peugeot 508 adotta ora una sezione anteriore inedita, con una calandra più aggressiva caratterizzata da listelli in nero lucido che avvolgono il frontale. L'enorme sezione frontale prosegue nella parte inferiore con una mascherina più ampia, mentre ai lati sono integrati i nuovi fari Led Matrix con tre sottili artigli, la caratterizzazione di tutte le più recenti Peugeot. Nel posteriore troviamo la nuova fanaleria, mentre gli inediti cerchi in lega da 18 pollici hanno un design che mixa stile ed efficienza aerodinamica. Infine i badge hanno un carattere specifico.

Peugeot 508, un abitacolo rinnovato e sempre più hitech

Nell'abitacolo è presente un'evoluzione del Peugeot i-Cockpit, con diverse grafiche del quadro strumenti e uno schermo centrale da 10 pollici equipaggiato col nuovo sistema d'infotainment Peugeot i-Connect Advanced che è completo di navigazione TomTom, assistente vocale e aggiornamenti over-the-air. Tra i sistemi di assistenza alla guida sono confermati il cruise control Stop&Go, la frenata d'emergenza attiva fino a 140 kmh, il Night Vision che riconosce animali e persone di notte, il Blind Spot Monitoring e le telecamere a 360° utile per le manovre.

Nuova Peugeot 508: notorizzazioni benzina, diesel e plug-in aggiornate

Nessuna novità, ma solo aggiornamenti per le motorizzazioni della 508. La gamma resta, dunque, composta dal 1.200 cc PureTech a benzina da 130 cv e dal 1.500 cc diesel BlueHdi da 130 cv, entrambi abbinati ad un cambio automatico a 8 rapporti. Confermate anche le versioni ibride plug-in da 180, 225 e 360 cv griffata Peugeot Sport Engineered con in più la trazione integrale e l'assetto esclusivo che si caratterizza per un'altezza da terra ridotta e anche per cerchi in lega da 20 pollici coi Michelin Pilot Sport 4S e i dischi dei freni da 380 mm anteriori.