Peugeot 508 Pse, l’ammiraglia ibrida plug-in 360 cavalli

Peugeot rilancia la sfida della sportività con la 508 Pse. Del resto è una delle poche Case automobilistiche al mondo che può abbinare dei modelli stradali di successo ad un palmares di risultatati sportivi di livello: dal Mondiale Rally con la 205 Turbo 16 e poi con la 206 Wrc, fino alle tante Dakar o dalla Pikes Peak alle gare di endurance con le vittorie alla 24 Ore di Le Mans della 905, nel 1992 e nel 1993 e della 908 Hdi Fap nel 2009. La sigla della divisione che si occupa dell'attività sportiva del brand di Stellantis che ha debuttato negli Anni 80 è diventata poi un centro di eccellenza. Con la nuova denominazione Sport Engineered dà ora il via ad una famiglia di modelli sportivi elettrificati che si amplierà in futuro identificati da un logo con tre linee verticali che esprimono la vocazione green dei modelli ad alte prestazioni.

Il primo modello di una nuova famiglia di sportive

Il modello primogenito è la nuova 508 Pse, un'ibrida plug-in pensata per emozionare alla guida e per offrire il massimo in termini di performance che si possono richiedere ad un'auto granturismo, ma stradale. Prestazioni elevate, piacere di guida e divertimento, uniti all'attenzione per i consumi e per le emissioni inquinanti è la mission del reparto sportivo del Casa del Leone. Una premessa per inquadrare la versione più pepata della 508, il primo modello della Casa francese a beneficiare del lavoro della nuova divisione, proposto nella doppia variante berlina o station wagon. La 508 Peugeot Sport Engineered sfrutta la tecnologia plug-in hybrid con 360 cv di potenza e 520 Nm di coppia. Numeri da sportiva: da 0 a 100 kmh in 5,2 secondi l'accelerazione per arrivare fino a 250 kmh di velocità, emettendo 46 grammi di CO2 per km.

L'ibrido plug-in riduce i consumi e le emissioni

Risultati conseguiti grazie alla batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh che alimenta due motori elettrici, sistemati sui due assi. All'occorrenza la 508 Pse è anche una 4x4 che può percorrere a zero emissioni circa 42 chilometri sia pure ad una velocità massima di 135 kmh prima di mettere in moto, il motore 1.600 cc termico turbobenzina da 200 cv sotto al cofano. Che non sia la solita 508 è facile da accorgersi, perché è più larga di 24 mm davanti, ma lo è anche dietro di 12 mm oltre ad essere più bassa di 4 mm rispetto alla standard. Tuttavia, resta sobria e poco appariscente. Fatta eccezione per quei dettagli in giallo, i badge identificativi del reparto sportivo. A cui si aggiungono i cerchi in lega che per la prima volta sull'ammiraglia 508, arrivano alla misura dei 20 pollici con pneumatici superibassati da 245/35. Nuovi anche i freni quelli anteriori con dei dischi dalla campana in alluminio e la pinza a sei pistoncini in colore giallo.

Gli stessi interni hitech di tutte le Peugeot di oggi

Di alto livello la dotazione di serie che, di fatto, pone la Pse ai vertici della gamma 508. L'aumento delle prestazioni ha richiesto, inoltre, un attento studio di ricalibrazione delle sospensioni a controllo elettronico, dello sterzo e dei sistemi elettronici, Esp in particolare. La 508 Peugeot Sport Engineered punta tutto sul piacere di guida, ma lo fa offrendo sia sportività che comodità di interni come sempre ben fatti, lussuosi e moderni. ll piccolo volante dell'i-Cockpit Peugeot di seconda generazione alla base del sistema di infotainment di tutte le Peugeot degli ultimi anni gioca, inoltre, un ruolo per il piacere di guida: oltre che diretto e progressivo, necessita di poco angolo di sterzata.

Guida grintosa e la sicurezza della trazione 4x4

Pur non essendo un'auto non proprio leggera visto che pesa circa due tonnellate, la nuova Peugeot 508 Pse alla guida dimostra un'agilità invidiabile e l'assetto appositamente tarato è in grado di assecondare al meglio la grande potenza. Mentre i motori elettrici sui due assi garantiscono la sicurezza della trazione integrale di serie. La trasmissione automatica a 8 rapporti, poi, con paddle al volante fa il resto visto che si comporta bene quando viene chiamato in causa. Oltre ad essere rapido a reagire prontamente alle sollecitazioni di chi guida. Come dire che questa 508 è una granturismo che ama le curve ma anche i lunghi viaggi autostradali, durante i quali offre un confort di alto livello.