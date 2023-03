Peugeot 508, restyling all’insegna dell’hi-tech per l’ammiraglia francese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’aggiornamento della 508, l’ammiraglia del brand francese di Stellantis, interessa sia le varianti berlina e wagon che la sportiva Pse. Oltre al diverso stile del frontale, le novità riguardano l’infotainment e la dotazione di accessori. La nuova gamma è ora composta dai livelli Allure, GT e Pse con un lancio sul mercato previsto in giugno. La 508 si allinea allo stile più evoluto delle Peugeot più recenti, cambiando l’impostazione della parte anteriore e introducendo elementi ad artiglio che diventano la nuova firma luminosa delle luci anteriori affiancate ai gruppi ottici Matrix Led. I fari sono inseriti nella mascherina tridimensionale, mentre per la sportiva Pse sono previste appendici aerodinamiche integrate nel paraurti. Anche l’abitacolo si evolve: oltre alle finiture di superiore qualità c’è ora l’infotainment i-Connect Advanced e il display da 10 pollici, abbinati alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. La strumentazione con schermo da 12 pollici ha una grafica rinnovata e la visualizzazione è di tipo tridimensionale. La gamma di Adas è stata ampliata completando le funzioni di Livello 2. Sui powertrain non ci sono novità. Si potranno quindi scegliere i benzina e diesel da 130 cv e le plug-in hybrid da 180 e 225 cv, tutte con cambio automatico a 8 marce e la trazione anteriore. Al top della gamma troviamo la PSE plug-in hybrid a trazione integrale da 360 cv e un secondo motore elettrico da 113 cv sull’asse posteriore. La batteria ha una capacità di 12,4 kWh, ricaricabile a 3,7 kW da wallbox, con in più carreggiate allargate, 24 mm all’anteriore e 12 mm dietro, con un assetto ribassato e l’impianto frenante con dei dischi anteriori da 380 mm oltre a dei cerchi da 20 pollici.