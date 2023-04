Peugeot 79.371 immatricolazioni

Peugeot conquista la quarta posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 79.371 immatricolazioni contro le 60.523 del 2022 e facendo registrare una crescita del 31,1%. Come market share, secondo l’analisi fatta da ACEA, Peugeot ha raggiunto a marzo 2023 il 5,6% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 10,2% passando da 163.016 a 179.723 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell’anno non manca la Peugeot 208. L’ultima generazione di 208 deve il suo successo al design personale, che trasmette modernità ed energia. Uno stile dinamico che strizza l’occhio alla sportività e segna un passo importante verso il futuro. Quale nuovo elemento di questa visione del futuro, la nuova 208 viene proposta sin dal lancio con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Quest'ultima grazie a soluzioni tecniche specifiche come la ripartizione ottimale delle masse garantisce una dinamica di guida analoga alle versioni termiche. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un’autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può "fare il pieno" di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l'80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27.

Per saperne di più clicca sul nostro listino