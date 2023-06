Peugeot 9x8, l'unica che si presenta senza l'alettone posteriore

Il cuore della 9X8 è il modulo di propulsione ibrido Peugeot Hybrid4 500 kW. Include l'unità termica V6 biturbo da 2,6 litri e 680 cv, montato in posizione centrale-posteriore a cui si aggiunge un motore/generatore elettrico da 200 kW in posizione anteriore, abbinato al cambio sequenziale a 7 rapporti. La batteria ad alta tensione da 900 V e ad alta densità di potenza è stata sviluppata da Peugeot Sport con Saft azienda del gruppo TotalEnergies. La libertà concessa nel disegno delle superfici aerodinamiche dal regolamento della categoria LMH ha portato un approccio inedito al design, più aperto all'inventiva dei progettisti. Ecco perché la 9X8 non ha l’alettone dietro, ma è caratterizzata da una fluidità aerodinamica con dei volumi più dinamici e superfici che si collegano ai pannelli laterali oltre ad aprirsi sui passaruota anteriori.



3/6 5/6 Menu