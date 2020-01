Peugeot amplia la gamma elettrificata con le versioni ibride di 3008 e 508 La casa del Leone amplia la gamma elettrificata disponibile con l'introduzione di 3008 e 508 fastback e station wagon in versione alla spina.

Peugeot amplia la propria gamma di veicoli elettrificati con l'introduzione delle versioni ibride Plug-in del suv 3008 (Hybrid e per la prima volta Hybrid4 a trazione integrale 4WD) e della 508 fastback e Sw. Diventano così sei i modelli elettrificati di Peugeot attualmente in gamma. Dopo la e-208 (in consegna da febbraio), arriverà nel Bel Paese anche il Suv e-2008 (già ordinabile con prezzi da circa 38mila euro e in consegna da aprile), in grado di coniugare caratteristiche da Sport Utility Vehicle compatto con quelle di una motorizzazione 100% elettrica.

Le nuove ibride Plug-in possono contare su un motore a benzina abbinato a una o due unità elettriche (a seconda del modello) in grado di garantire 225 o 300 cv complessivi e garantire fino a quasi 60 km di autonomia (Wltp) in modalità 100% elettrica, coniugando prestazioni elevate (ad esempio da 0 a 100 km/h in 5”9 secondi per la 3008 Hybrid4) a emissioni e consumi ridotti.

Già ordinabili da qualche giorno le prime unità di 3008 Hybrid (da poco più di 44mila euro) e Hybrid4 (da quasi 52mila euro) e della 508 fastback e Sw Hybrid (da circa 47mila euro) saranno in consegna ai clienti italiani dal mese di febbraio.

Il 2020 non sarà però solo l'anno dell'elettrificazione delle autovetture: anche la gamma di veicoli commerciali della Casa del Leone vedrà importanti novità nel corso dei prossimi mesi. Arriveranno infatti anche le versioni 100% elettriche di Peugeot Expert e Boxer.