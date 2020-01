Peugeot e-2008

Alimentazione elettrica anche per il suv medio di casa Peugeot. La nuova e-2008 è accreditata di una potenza di 136 cv, di fatto si tratta dello stesso powertrain della e-208. Tra gli optional, oltre a quelli dedicati ai modelli con l'allestimento base per arricchirne la dotazione, troviamo il tetto panoramico apribile con tendina manuale, le verniciature speciali, gli interni rivestiti di pelle, l'impianto hi-fi Focal con dieci diffusori, la ricarica wireless per smartphone e, per la sola e-2008, il caricabatterie trifase da 11 kW. l'elettrica è in vendita nei tre livelli previsti, Active, Allure e GT Line a prezzi compresi fra 38.050 e 43.850 euro.