Peugeot e-208 con 2.045 unità vendute

La e-208 è la versione elettrica dell’utilitaria del brand francese di Stellantis, si è aggiornata adottando lo stesso motore della e-308 che può contare su 156 cv di potenza e 260 Nm di coppia: si tratta di una potenza superiore del 15% rispetto ai 136 cv di prima. Inoltre è stata ottimizzata l’autonomia, che ora arriva a 400 km: si tratta di un miglioramento del 10,5%, possibile grazie a dei consumi di 12 kWh per 100 km. L’unità elettrica è alimentata da una nuova batteria a 400 volt. Fanno poi parte delle ottimizzazioni introdotte per la e-208 la nuova pompa di calore accoppiata a un sensore igrometrico installato nella parte superiore del parabrezza che è in grado di massimizzare l’efficienza del riscaldamento e del raffrescamento.

