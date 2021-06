Peugeot e-208 da 34.650 euro, incentivi esclusi

La Peugeot 208 è una piccola a cinque porte che condivide la meccanica con la nuova Opel Corsa. Caratterizzata da forme morbide, ma non priva di aggressività per via del disegno particolare di luci e mascherina, ha interni personali e ben rifiniti e le versioni più complete hanno il cruscotto digitale 3D, le altre uno classico a lancette. In entrambi i casi, l’attenzione allo stile non si traduce in una leggibilità molto agevole, anche per via della posizione di guida con volante piccolo e posto in basso, che spesso va a coprire parte della strumentazione. Buono lo spazio a bordo è buono e tanti i vani portaoggetti e molto valido il sistema multimediale. Su strada la più scattante è la e-208 elettrica che di dispone di 136 cv e di un'autonomia oltre 300 km. Sei gli allestimenti.

