La Peugeot 208 è stata la prima elettrica ad essere stata realizzata sulla base della piattaforma modulare multienergia CMP-EV, la Peugeot e-208 si propone con ben 5 allestimenti che vanno da Active a GT, passando per Active Pack, Allure e Allure Pack. Nella versione d'ingresso, che come la cuginetta Opel corsa-e dispone di un motore da 136 cv e di una batteria da 50 kWh, ha un costo più alto per una serie di finizione sia estetiche che funzionali di 33.850 euro. Leggermente diversi anche i dati sull'autonomia che può arrivare fino a 340 km per garantire anche dei brevi viaggi. Prezzi da 34.050 euro.

