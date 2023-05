La Peugeot e-208, la versione elettrica dell'utilitaria della casa francese, si è aggiorna da qualche mese adottando il medesimo motore della Peugeot e-308,che può contare su una potenza di 156 cv più 260 Nm di coppia. Si tratta di una potenza superiore del 15% rispetto ai 136 cv della precedente unità. Inoltre è stata ottimizzata anche l'autonomia che ora arriva a 400 km che significa un miglioramento del 10,5%, possibile grazie a dei consumi di 12 kWh per 100 km. L'unità elettrica è alimentata da una nuova batteria a 400 volt con una capacità lorda di 51 kWh. Nella Peugeot e-208 sono ora disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, adatti a tutti gli utilizzi e a tutte le soluzioni di ricarica: di serie, un caricatore monofase da 7,4 kW e, come opzione, il caricatore trifase da 11 kW. In alternativa, si può utilizzare le colonnine a corrente continua con una potenza fino a 100 kW: è a questo punto che diventa possibile passare dal una base del 20% e fimno all’80% della carica per la vettura in un tempo in meno di 25 minuti.



