Peugeot e-208: com’è e come va la rinnovata piccola elettrica del Leone

Per la ricarica, l’auto è dotata di un caricatore di bordo da 11 kW in AC mentre fino a 100 kW in CC.

Com’è da guidare

Alla guida abbiamo trovato un’auto piuttosto divertente sebbene si tratti di un’auto con una massa di circa 1.500 kg.

Abbiamo notato che cambia sensibilmente la potenza disponibile variando tra le tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport), dove la modalità sport trasforma l’auto in una piccola vettura sportiva pronta nelle riprese e negli allunghi e lo sterzo diventa più rigido. Il tasto per cambiare le modalità di guida è posizionato in modo non molto comodo, troppo arretrato.

Sempre presente anche la funzione Brake (attivabile con un tastino sul del cambio) che aumenta il frenomotore e quindi l’energia recuperata in frenata.

Lo spunto è piuttosto brillante; infatti la casa dichiara 8,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h.