Peugeot e Citroën apripista del futuro elettrico di Stellantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Stellantis rilancia la sua partita sul fronte dell’auto elettrica partendo da due brand importanti, che rappresentano l’anima francese del mega gruppo. Peugeot, che insieme a Jeep, è il marchio di maggior peso europeo e Citroën, tradizionalmente portabandiera di innovazione e tecnologia. Partendo da Peugeot, la casa del leone ha da poco lanciato la nuova generazione di 3008. È una vettura importante perché rappresenta un bestseller (oltre 1,3 milioni di esemplari venduti cui 150mila in Italia), molto apprezzata dalle flotte e, soprattutto, perché ora con la terza generazione nasce elettrica e solo successivamente sarà offerta in varianti termico/ibride. Inoltre porta al debutto la nuova piattaforma STLA Medium. Si tratta della prima delle quattro architetture di nuova generazione, “born electric”, unificate del gruppo che finora ha fatto leva su un mix di piattaforme provenienti da Fca, sostanzialmente in fase-out e da Psa , tuttora dominanti (anche a livello di motori, come i tre cilindri PureTech usati per le versioni termiche dei modelli made in Tichy Fiat 600 e Jeep Avenger e in prospettiva sul futuro mini suv Alfa e Romeo e sulla prossima Lancia Ypsilon attesa per il 2024 che sarà costruita a Saragozza). STLA Medium è un’architettura disegnata per le auto elettriche sulla quale saranno basati anche molti, futuri, modelli a ioni di litio dei segmenti C e D di altri marchi compresi quelli di Lancia, Opel Jeep e Ds che saranno prodotti in Italia, a Melfi.

La Peugeot 3008, orgogliosamente costruita nello storico stabilimento francese di Sochaux, esprime i punti chiave del progetto STLA Medium che saranno poi ripresi dai modelli di altri brand. Troviamo una batteria da 73 o 93 kWh con ricarica rapida in corrente continua a 160 kW per un’autonomia compresa tra 525 e 700 km (un valore da Tesla killer) a seconda delle varianti: trazione anteriore in due edizioni, standard range (525 km da 73 kWh con motore da 210 cv), long range con 700 km e propulsore da 230 (170 kW) oppure integrale dual motor da 320 cv complessivi (240 kW), con l’unità posteriore anteriore che eroga 210 cv (157 kW) e quella posteriore da 110 cv (83 kW) e 155 Nm di coppia) che genera le 4 ruote motrici,

Loading...

La Peugeot E-3008 disegnata da Gilles Vidal, ex Renault, che vanta la nuova architettura STLA Medium sviluppata per le auto elettriche

Lunga 4,54 metri, la nuova 3008 è digitale e connessa e anche in questo caso apripista delle tecnologie di Stellantis: la plancia vanta un display da 21 pollici ma non si tratta dell’annunciato sistema Stellantis STLA Cockpit (in corso di sviluppo con Foxconn) ma di una rivisitazione con una nuova interfaccia utente dei sistemi precedenti. Passando a Citroën, la novità di questi mesi è la nuova C3, che rilancia con la versione ë-C3, il concetto di utilitaria elettrica abbordabile (24mila euro). Ci saranno anche le versioni termiche ma la nuova citycar punta a democratizzare l’auto alla spina. Sfrutta la piattaforma denominata Smart Car derivata dalla nota CMP e finora destinata ai mercati di India e di America Latina. In un certo senso C3 è un assaggio della prossima Fiat Panda (anche elettrica) visto che questa architettura sarà poi usata su altri 6 modelli di marchi diversi. Il cuore della piccola e-car del Double Chevron e una batteria 44 kWh che assicura un’autonomia è di circa 320 km. I due marchi francesi dunque lasciano intravedere il prossimo futuro di Stellantis, che dovrà affrontare la sfida della transizione energetica anche con accordi importanti come quello con la cinese Leapmotor; una collaborazione che agevolerà l’acquisizione di tecnologie sul fronte delle auto elettriche e soprattutto su quello dei sistemi Extended Range nei quali un motore termico ricarica in marcia le batterie della vettura. Una tecnologia adottata da Nissan e da Mazda, interessante come ponte in vista del passaggio all’elettrico.