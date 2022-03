Rifter è una proposta inedita per il mercato perché coniuga la versatilità e la capacità di carico dei multispazio con lo spirito avventuroso dei suv. Disponibile dal 2022 nella sola variante elettrica e-Rifter, che offre fino a 245 km di autonomia grazie alla batteria da 50 kWh, l’Mpv ha un’altezza maggiorata da terra, codolini a protezione dei passaruota e protezioni sui paraurti che rappresentano un chiaro messaggio di cosa sia capace. Spazioso e versatile (in opzione la configurazione a sette posti) offre la sensazione di accoglienza a bordo tipicamente da monovolume, grazie anche al Peugeot i-Cockpit comune alla gamma, con uno sguardo fortemente rivolto al mondo dei suv che lascia presagire lo spirito d'avventura di Rifter oltre i confini delle metropoli. Rifter è in grado di offrire tutta la sicurezza dell’avanzato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Adas di ultima generazione. Nel dettaglio la Peugeot e-Rifter Allure Standard è lunga 440 cm, larga 192 cm, alta 188 cm con un bagagliaio da 775 a 3.500 litri. Nella versione e-Rifter Allure Standard costa 38.100 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cavalli ed una coppia massima di 260 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.743 kg.

