Peugeot e2008 è il suv compatto a batteria più stiloso

La versione elettrica Peugeot e-2008 presenta delle leggere personalizzazioni estetiche che la differenziano dalle varianti endotermiche; sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore è presente un monogramma “e” specifico e la mascherina adotta una scacchiera nella stessa tinta della carrozzeria, con decori orizzontali.

Per quanto concerne i tempi di ricarica della batteria, la casa francese dichiara da 5 ore e 15 min a 8 ore per una ricarica completa avviabile anche da remoto da una WallBox versione trifase 11 kW o monofase 7,4 kW con relativo cavo di carica da 22 KW disponibile come accessorio e 30 minuti per ripristinare l'80% della capacità dell'accumulatore utilizzando una colonnina rapida da 100 kW. Netto il passo in avanti anche dal punto di vista degli ausili alla guida. Per la Peugeot 2008 elettrica c'è anche un'ampia offerta di sistemi di assistenza alla guida. Skoda Enyaq iV, un nuovo stile e un'autonomia di 340 km