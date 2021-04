Peugeot, la famiglia green inizia a rinnovarsi con l'e-Expert

L'e-Expert apre la carrellata di novità a emissioni zero del marchio francese. La nuova generazione è disponibile in tre diverse lunghezze (da 4,60 a 5,30 metri) per una capacità massima di carico di 6,6 m3 e con portata sino a 980 kg. Spinto da un powertrain da 136 cavalli può alimentarsi da batterie da 50 o 75 kWh, che determinano autonomie di 230 o 330 chilometri. A questo modello si affiancheranno nel corso dell'anno l'e-Boxer, il compatto multispazio e-Rifter e l'e-Partner.

8/12 10/12 Menu