Peugeot, festeggia 130 anni sulle strade italiane con la nuova 408

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sono passati 130 anni da quando un'automobile è arrivata sulle strade italiane, avviando la mobilità a motore nel nostro Paese. Il primato è della Peugeot Type 3 acquistata dal conte Gaetano Rossi di Schio che, di conseguneza, è a tutti gli effetti il capostipite degli automobilisti italiani. Dopo centotrenta anni di presenza in Italia, la Peugeot fa debuttare la 408: un'auto che rompe gli schemi finora adottati dal marchio ribadendone, nel contempo, la sua vocazione innovatrice.

Peugeot, la 408 è la prima di una nuova specie



La 408 è un'auto dalla linea fuori dal coro, se vogliamo difficile da definire esattamente perché vanta un'efficienza aerodinamica al vertice della categoria delle berline, propone suggestioni da suv e si caratterizza per il profilo slanciato in perfetto stile fastback. La Peugeot che non c'era debutta il prossimo week-end con una gamma formata dalle versioni a benzina 130 di 1,2 litri con 130 avalli e ibride plug-in 180 e 225 di 1,6 litri con 180 e 225 cavalli, a prezzi che partono da 34.000 euro.



Loading...

Peugeot, a passo spedito sulla via dell'elettrificazione

Il debutto della 408 è il primo dei numerosi previsti quest'anno che ampliano la gamma di modelli elettrificati. Il planning 2023 include il nuovo powertrain elettrico destinato alla E-208 e alla E-2008 con 156 cavalli che promette un'autonomia di 400 chilometri, le motorizzazioni mild-hybrid a 48 V dei suv 3008 e 5008, le nuove versioni full-electric E-308 ed E-408, la nuova serie 508 accompagnata subito dalla versione ad alte prestazioni Pse e, infine, l'anteprima della nuova generazione della 3008. Con questa sfilza di novità la Peugeot punta a salire al secondo posto dei brand più venduti in Italia, guidando la transizione energetica della mobilità. Ma la storia non finisce qui. Infatti, grazie all'arrivo di cinque versioni 100% elettriche nel giro dei prossimi due anni, entro il 2025 la Peugeot offrirà una versione a emissioni zero di ogni modello per arrivare al 2030 quando venderà unicamente modelli full-electric. E nella road-map della Peugeot c'è anche Carbon Net Zero entro il 2038. Un obiettivo che va oltre l'elettrificazione pura perché prende in considerazione i materiali utilizzati per la progettazione e la fabbricazione delle auto, l’energia utilizzata e l'economia circolare.





Peugeot, le foto dei modelli che definiscono i primi 130 anni del marchio in Italia Photogallery25 foto Visualizza

Peugeot, il futuro è racchiuso nella concept Inception

Tra la prima e l'ultima nata della Peugeot si sono piazzate tante innovazioni stilistiche e tecnologiche, per citarne una per tutte il filtro antiparticolato per i motori diesel, da cui sono nati modelli che hanno scritto capitoli importanti della storia dell'automotive, che hanno vinto tante corse in pista e su strada e che hanno raccolto successi rilevanti, per citarne uno per tutti la 205 che, altro anniversario, quarant'anni fa ha debuttato confermando il soprannome di enfant terrible con la linea che fece dimenticare l'immagine seriosa di modelli precedenti, ma ereditandone l'affidabilità e la robustezza. Il domani dell'innovazione della casa francese è stato svelato a Ces di Las Vegas dalla concept-car Inception che è il manifesto tecnologico e di design delle Peugeot di un domani non troppo lontano. Inception ssplora nuove soluzioni stilistiche e morfologiche grazie alla sua natura full-eectric, basata su una delle quattro nuove piattaforme STLA e che verrà adottata da diversi modelli Stellantis. Il concept tudia l'utilizzo di nuovi ed inediti materiali, riducendo sprechi e impatto ambientale, sostituendo cromature e colorazioni nere con vetro e luce. Poi, fa fare un passo avanti e, soprattutto, quantico all'i-Cockpit® grazie allo studio dell'Hypersquare, un comando digitale by wire che sostituisce il tradizionale volante.