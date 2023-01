Peugeot Inception, l’auto del futuro che rivoluziona il volante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutto al Ces di Las Vegas per la Peugeot Inception Concept, modello che anticipa una lunga serie di novità in arrivo nei prossimi anni sui futuri modelli del Leone. Concept car elettrica, dichiara un'autonomia di ben 800 chilometri grazie all'utilizzo di una delle quattro nuove piattaforme “”Bev-by-design” modulari progettate da Stellantis. Le nuove piattaforme native elettriche “Bev-by-design” introdurranno anche i moduli tecnologici alimentati dall'intelligenza artificiale: Stla Brain, Stla SmartCockpit e Stla Autodrive. L’obiettivo è di trasferire alla produzione la maggior parte delle sue innovazioni entro il 2025. Tra le novità non manca la ricarica ad induzione, il volante Hypersquare, guida autonoma di livello 4, plancia che scompare, plancia che scompare, design inedito, maxi-superfici vetrate, nuova firma luminosa e fiancate in grado di comunicare con gli altri utenti della strada.

Peugeot Inception Concept, stile e dimensioni

Con la Inception debutta un nuovo corso stilistico, atteso sui modelli di serie dal 2025. Il paraurti anteriore adotta la nuova firma luminosa che integra i tre emblematici artigli. La tinta della carrozzeria è composta da pigmenti metallici molto fini ed è monostrato, soluzione che comporta un minor consumo di energia durante la sua applicazione. I quattro gruppi ottici sono alloggiati sotto la maschera di vetro, a sua volta trattata con un effetto specchio e stampata con tecnologia digitale Inkjet. Una “Tech Bar” attraversa orizzontalmente il rivestimento delle porte. Questo schermo a filo emette vari messaggi all’esterno dell’auto quando il conducente e i passeggeri si avvicinano. Oltre al livello di carica delle batterie, la “Tech Bar” integra gli abituali messaggi di benvenuto e di commiato e i numerosi sensori e radar per la guida autonoma, lasciando la carrozzeria completamente pulita e liscia, in quanto priva di altri elementi.

Inception Concept, autonomia e tempi di ricarica

La Peugeot Inception Concept è un veicolo completamente elettrico con tecnologia a 800 Volt. La batteria da 100 kWh permette di percorrere 800 km con una sola ricarica completa. Il consumo è pari a 12,5 kWh per 100 km. La batteria ricarica l’equivalente di 30 km di autonomia in un minuto, o 150 km in cinque minuti. La concept francese si ricarica per induzione, semplificando quest'operazione grazie all’assenza del cavo. Due motori elettrici compatti, uno anteriore e l’altro posteriore, assicurano la trazione integrale. La potenza combinata è di quasi 680 cavalli (500 kW). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 3 secondi.

Addio volante, arriva Hypersquare Steer-by-Wire.

Questo sistema elimina il volante così come lo conosciamo da decenni, a favore di un controllo Hypersquare in cui i comandi elettrici digitali sostituiscono i collegamenti meccanici. I progettisti hanno optato per un’architettura completamente nuova, eliminando il volante e le classiche leve multifunzioni. Nato digitale e ispirato ai videogiochi, il sistema di controllo Hypersquare porta il concetto di i-Cockpit (inventato da Peugeot) ad un nuovo livello. Con il semplice tocco delle dita, si controllano tutti i parametri di guida e la tecnologia steer-by-wire rende la guida più istintiva e semplice, come in un videogioco, ma nella vita reale. L'Hypersquare con comandi elettrici digitali si compone di uno schermo dotato, ai quattro angoli, di incavi con diverse funzioni. Il centro dell'Hypersquare è costituito da uno schermo tipo tablet dedicato alla trasmissione delle informazioni di controllo. I pittogrammi delle varie funzioni (climatizzatore, volume radio, Adas, ecc) sono visualizzati sui due pannelli laterali per facilitare l’accesso al comando scelto. Quest’ultimo si trova all’interno degli incavi circolari ed è accessibile muovendo solo il pollice, senza togliere le mani dal comando dello sterzo. L'i-Cockpit di nuova generazione integra la piattaforma tecnologica Stellantis Stla Smart Cockpit.

Guida autonoma di livello 4

Il sistema di controllo Hypersquare è abbinato a uno schermo flessibile sullo sfondo, che visualizza le informazioni di guida e di infotainment a 360°. Questo Halo Cluster, con il suo display circolare, fornisce informazioni ai passeggeri che si avvicinano alla vettura. La comunicazione con l'esterno rafforza il concetto di condivisione e una nuova visione dell’automobile. Durante il passaggio alla guida autonoma di livello 4 (Stla AutoDrive), L’hypersquare si ritrae e un grande schermo panoramico fuoriesce dal pavimento per offrire un nuovo modo di vivere l’abitacolo. L’ambizione di Peugeot è di introdurre l’Hypersquare su un veicolo di prossima generazione della gamma entro la fine del decennio.