Peugeot: dalla mitica 205 T16 alla 206 Wrc

La mitica 205 T16 gruppo B che gareggiò negli anni ottanta

Dai due titoli con la 205 T16 fino ai tre dell’era moderna con la 206 Wrc. In totale sono quindi cinque i titoli mondiali costruttori che il Leone ha messo in bacheca. Una storia che ha visto protagonista il marchio francese con quella che tutti gli appassionati ricordano come una delle protagonista di cui tanto era atteso il passaggio sulle prove speciali: la 205 T16.

Con l’abolizione dei gruppo B, Peugeot si trovò a dover prendere la decisione di lasciare il mondiale rally. Ma quando è nel Dna, non si può restare tanto tempo lontani dai campi di gara. Infatti, con il ritorno, il Leone ha messo ancora la sua zampata conquistando il titolo del mondo ben tre volte, dal 2000 al 2002 con la 206 Wrc.