Peugeot Motorcycles torna nel mercato italiano

Dopo la chiusura, avvenuta a fine 2019, e l'affidamento della distribuzione dei propri scooter alla Gam di Torino, Peugeot Motorcycles ha deciso di cambiare rotta, rientrando direttamente nel nostro mercato con una struttura rinnovata. A guidarla è Giovanni Notarbartolo di Furnari, in Peugeot dal 2020 come coordinatore delle attività sul mercato italiano, che ha assunto il ruolo di managing director della nuova realtà. Dal 1° ottobre parte, dunque, il nuovo corso della Casa francese che intende rilanciare il brand in Italia attraverso il rinnovamento della rete distributiva (quella attuale conta 140 concessionari), dei canali di vendita e dei servizi. Al momento non si sa nulla dei modelli in arrivo che si aggiungeranno alla decina già presenti in gamma, a parte il Pulsion 125 Euro 5 in arrivo a breve (nella foto): li vedremo al prossimo Eicma di Milano, a novembre, dove Peugeot presenterà anche alcune proposte con motore elettrico e una moto 125.