Peugeot, la nuova 308 con motori ibridi e termici

La nuova generazione della media francese è ormai in dirittura d'arrivo. Deliberata prima dell'avvento di Stellantis riproporrà in ogni caso una struttura di gamma simile a quella attuale, in cui la versione a 5 porte si affianca alla variante station wagon che da sempre registra un discreto gradimento. Lo sviluppo della piattaforma modulare EMP2 consentirà alla 308 (la foto si riferisce all'ultimo restyling) di offrire una serie di motorizzazioni elettrificate, sia mild hybrid che probabilmente anche plug-in hybrid. In aggiunta sono previsti degli inediti sistemi di assistenza alla guida oltre che per la connettività con soluzioni che sono state anticipate sulla nuova DS 4, ma che arriveranno anche sulla futura Peugeot 308 già programmata per il debutto in autunno.