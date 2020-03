Peugeot: restare a casa per ripartire presto

Il marchio del Leone ironizza con la nuova Peugeot 208 elettrica: restare a casa è il modo migliore per ricaricarsi. Un'immagine che sottolinea la natura elettrica della city car appena rinnovata e ora disponile anche con motorizzazione 100% elettrica. Una necessità, quella di fermarsi ora a causa della pandemia o per ricaricare la batteria dell'auto, per poter ripartire presto più carichi che mai.