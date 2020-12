Peugeot rinnova i suv compatti e rilancia su ibride ed elettriche Entro il 2023 una gamma completa di modelli a zero e basse emissioni. Continuano gli investimenti nel segmento sport utility anche per riposizionare il gruppo di Giulia Paganoni

Il gruppo Psa, in corsa verso la fusione con Fca per dar vita al megagruppo Stellantis, sta tenendo fede alla sua “raison d’etre”, cioè garantire soluzioni di mobilità sicure, sostenibili ed accessibili, offre diverse opportunità legate al trasporto individuale.

In particolare, il marchio Peugeot, che che quest’anno festeggia l’importante anniversario di 210 anni, ha un obiettivo: una gamma completa di modelli elettrificati (comprende sia elettrici pure che ibridi plug-in) entro il 2023. Un traguardo che sta portando i suoi frutti, come le due elettriche 208 e 2008 o le ibride alla spina 508 (berlina e station wagon) e 3008 a due e quattro ruote motrici. Ma è già da tempo che i tecnici del Leone francese stanno lavorando a questo progetto, ricordiamo infatti il grande passo avanti fatto con la piattaforma Cmp (e-Cmp) modulare e multienergia che permette di sviluppare auto con powertrain elettrificati sulla stessa linea produttiva.

Proprio a proposito di piattaforme, il gruppo Transalpino (a cui appartengono anche Citroën, Ds e Opel) ha annunciato che i veicoli dei segmenti C e D, che vanno dalla berlina ai suv e che saranno lanciati a partire dal 2023 a livello mondiale, beneficeranno di una nuova piattaforma elettrica ad alte prestazioni, eVMP “Electric Vehicle Modular Platform”. Questo permetterà di alloggiare batterie da 60 a 100 kWh (cioè ottenere una maggiore autonomia di chilometri) posizionandosi come punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici e sarà quindi in grado di offrire una gamma completamente elettrica che, a seconda del modello, va da 400 km a 650 km (ciclo Wltp). Inoltre, al fine di fornire una soluzione performante e adattabile ad ogni esigenza di mobilità in qualsiasi parte del mondo potranno essere offerti in alcuni mercati dei derivati ibridi, sulla base di questa piattaforma elettrica. Infine, in una logica di verticalizzazione dei componenti elettrici, questa piattaforma integra i componenti sviluppati e prodotti all’interno del Gruppo Psa o con le sue joint ventures sui motori elettrici.

Uno dei boost del marchio del Leone è stato il lancio del suv 3008 e 5008 posizionandosi ora come leader nel mercato dei veicoli a ruote alte compatti. Entrato nel segmento C degli sport utility da pochi anni e ha già messo a segno importanti risultati. Dopo i successi della critica che hanno portato suv 3008 a vincere tantissimi riconoscimenti internazionali tra cui anche l’ambitissimo premio di Auto dell’Anno 2017, sono arrivati i successi di mercato: 100mila unità vendute in Italia tra 3008 e 5008. Il primo, grazie anche al debutto sul mercato qualche mese prima del secondo (fine 2016), ha conquistato nel nostro Paese quasi 85mila clienti, mentre 5008 dal debutto avvenuto a metà 2017 è stato scelto da oltre 15mila italiani.

Da inizio anno, Peugeot 3008 è stabilmente sul podio del segmento C suv in Italia, dove è lo sport utility a brand europeo più venduto, con l’8,5% di quota. Il suv 5008, dal canto suo, continua ad essere il veicolo a ruote alte con 7 posti di serie più venduto nel nostro Paese.