Peugeot scommette sull’l'originale format della nuova berlina 408

Peugeot al Salone di Parigi punta sull’originalità e lo fa con la nuova 408, un modello elettrificato che sarà prodotto sia nella fabbrica di Mulhouse e in quella cinese di Chengdu. Il debutto in Europa è previsto all’inizio del 2023. La 408 che sviluppata sulla piattaforma Emp2, è lunga 4,69 metri e con un passo di 2,79 metri, vuole dare grande risalto al confort in particolare dei sedili della seconda fila. Infine la linea un pò discendente del lunotto non limita la capacità prevista del bagagliaio che offre spazio da 536 a 1.611 litri. Un'auto adatta anche alle famiglie



Il cambio automatico a 8 marce è del tipo by wire



Grazie agli imponenti cerchi da 20 pollici e le linee scolpite riprese dagli altri modelli Peugeot di ultima generazione, la 408 riesce anche a nascondere una reale stazza: con una altezza di 1,48 metri è infatti 4 cm più alta della 308 Station Wagon ma ben lontana dalle dimensioni tipiche dei suv e dei crossover. Gli interni offrono l’i-Cockpit e l’infotainment i-Connect col volante di dimensioni ridotte. Le informazioni sono gestite dai due display da 10 pollici l'uno, mentre il cambio automatico è comandato da una levetta che libera spazio utile nella consol.



Due motori ibridi plug-in da 180 oppure 225 cv



L’infotainment prevede la possibilità di salvare fino a 8 profili con tanto di regolazioni dei sedili, di climatizzazione e delle visualizzazioni dei dati, mentre la connettività smartphone è wireless. La 408 fra l'altro è offerta oltre che con le classiche varianti a motore termico anche in due versioni plug-in hybrid rispettivamente da 180 e 225 cv di potenza con il powertrain di altri modelli Stellantis ed abbinati al cambio automatico 8 marce. La batteria da 12,4 kW si ricaricata da 3,7 kW in meno di 4 ore. In vendita a prezzi da 40.900 euro per la First Edition Plug-in.



Debutta a Parigi la nuova 208 con più autonomia



Dalla 408 alla nuova e-208. La casa francese ha svelato a Parigi un nuovo propulsore 100% elettrico più efficiente e che consente di guadagnare il 15% di potenza ed il 10,5% di autonomia. E soluzioni di mobilità come lo scooter 100% elettrico e-Streetzone, in grado di offrire fino a 112 km di autonomia. Sulla stand Peugeot al Salone è esposta infine 9X8 Hybrid Hypercar affiancata dalla 508 PSE, versione stradale che dalla hypercar che può contare su un ibrido plug-in da 360 cv, sviluppato dall’equipe di progettisti e di ingegneri della 9X8.