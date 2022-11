Peugeot si rilancia nel mondo scooter con i nuovi XP400, e-Streetzon, Django e Tweet

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In occasione di EICMA 2022, Peugeot ha presentato quattro nuovi scooter: XP400, e-Streetzone, Django Evo e Tweet. E c'è anche una moto

XP400

Con l’XP400, prodotto in Francia, si completa la famiglia di veicoli Premium del marchio, con l’immagine già familiare dei DRL sotto forma di zanne nella parte anteriore e i tre artigli nella parte posteriore. L’ottica è ovviamente a LED, e il suo motore PowerMotion Euro5 da 400 cc sviluppa una potenza di 26,5 kW (36,7 CV) a 8.150 giri/min, con una coppia di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. La frenata è fornita da un doppio disco da 295 mm all’anteriore e da un disco singolo da 240 mm di diametro al posteriore, con ABS. Davanti, la sospensione è affidata a una forcella a steli rovesciati da 140 mm di escursione mentre dietro fa il lavoro un monoammortizzatore.



L’XP400 dispone di un quadro strumenti con schermo TFT da 5” con connessione che offre un sistema di navigazione turn-by-turn. La Smart Key consente di rinunciare alla chiave di accensione. Infine, dispone di una presa USB, ideale per collegare o ricaricare il proprio smartphone. Sotto la sella permette di riporre un casco integrale. Disponibile in diverse colorazioni, Aurora Satin Green, Sideral Mat Black è previsto sul mercato per la fine del primo trimestre 2023

Loading...

e-Streetzone

e-Streetzone

Con il nuvo e-Streetzone si completa la famiglia di veicoli elettrici che portano il logo Peugeot. Con il nuovo scooter elettrico la ricarica non è più un problema grazie alla sua batteria portatile che può essere rimossa da sotto la sella per essere collegata a qualsiasi presa domestica. Con un caricatore classico (300 W), ci vogliono 4,30 ore per raggiungere l’80% della sua carica massima e 7 ore al 100%. È proposta anche una versione di e-Streetzone con 2 batterie che consente di raggiungere 112 km di autonomia in modalità ECO e 96 km in modalità BOOST. Tutte le versioni sono dotate di un quadro strumenti LCD che permette di leggere le ultime caratteristiche come le diverse modalità di guida e l’autonomia residua. Non manca anche una porta USB.I colori disponibili sono Mad Black con Curaçao Blue, Icy White, Cherry Red, Mad Black.

Il suo peso è di soli 90 kg con 1 batteria e 102 kg con 2 batterie e la sua commercializzazione è prevista per il 1° semestre del 2023.

Django

Il Django EVO 125 AC nella versione Active è dotato di un motore monocilindrico 4 tempi ad iniezione elettronica e raffreddamento ad aria con una cilindrata di 124,8 cc. Questo motore offre una potenza di 7,8 kW (10,6 CV) a 7.000 giri/min e una coppia di 9,5 Nm a 5.500 giri/min. Ha una tradizionale forcella telescopica e un semplice ammortizzatore per la sospensione oltre a freni a disco anteriori e posteriori dotati di ABS. Le ruote da 12 pollici montano pneumatici 110/70-12 e 120/70-12 e il suo peso è di 134 kg , molto agile e facile da guidare in quanto la sella è di soli 778 mm.Dotato di quadro strumenti con schermo LCD e presa USB di serie, si possono aggiungere a richiesta numerosi equipaggiamenti come lo schienale del passeggero o il pianale in alluminio, oltre al bauletto per aumentare la capienza che già offre senza questo elemento, con spazio per un casco jet sotto la sella e un serbatoio da 7,2 litri.