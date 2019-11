Peugeot e Fiat scrivono ai dipendenti: la fusione è a un passo

Bourges, dal canto suo, ha osservato che la fusione non sarebbe potuta avvenire in un momento migliore visto il periodo di profondi cambiamenti attualmente in corso nel settore automotive.

«In un ambiente in rapida evoluzione, questa operazione si rivela un'opportunità fondamentale per lo sviluppo globale di PSA e FCA», ha affermato. «L’energia e il contributo dei membri dei gruppi di lavoro sono incredibili, e ci stiamo muovendo rapidamente verso il primo obiettivo: la firma del MOU. Abbiamo aperto la strada alla creazione di un nuovo gruppo che occuperà una posizione di leadership a livello mondiale nel settore della mobilità sostenibile per soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela».