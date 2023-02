Pfizer avvia trattative per l’acquisto della biotech Seagen

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo farmaceutico Pfizer è in trattativa per acquisire l’azienda biotech Seagen. Lo rivela il Wall Street Journal che parla tuttavia di trattativa allo stato iniziale. Si tratterebbe di un’operazione di ingente valore se si considera un valore di mercato di Seagen pari a circa 30 miliardi di dollari sul quale dovrebbe essere aggiunto un premio per l’acquisizione della maggioranza. Per Pfizer ci sarebbe il vantaggio di aggiungere una promettente classe di terapie mirate contro il cancro.

L’anno scorso Seagen era in trattative avanzate per essere acquisita da Merck, in un accordo che sarebbe valso almeno 40 miliardi di dollari, secondo quanto fu riportato dalla stampa ma la trattativa fallì. Seagen dopo la conclusione negativa dei colloqui con Merck aveva nominato l’ex Novartis David Epstein amministratore delegato.

