Pfizer punta all’alleanza con Mylan: verso un colosso dei farmaci generici da 20 miliardi di fatturato Il gruppo farmaceutico con base a Nwe York oggi ha anche annunciato la revizione delle stime dei risultati per l’esercizio in corso e ha incassato il taglio di rating da parte di S&P a AA- da AA. È possibile, per altro, un’altra bocciatura. di Monica D'Ascenzo

3' di lettura

Riorganizzazione per il colosso della farmaceutica Pfizer. Il gruppo ha annunciato oggi di avere in programma lo scorporo della divisione Upjohn di medicinali come il Viagra, il Lyrica e il Lipitor, ormai con brevetto scaduto, per farla confluire in una combinazione con la casa farmaceutica Mylan in una nuova entità specializzata in farmaci generici. L’accordo fra le due società è interamente azionario e mira alla creazione di un colosso mondiale dei farmaci a basso costo in modo da consentire a Pfizer di focalizzarsi su medicinali e vaccini ancora protetti da brevetti o da esclusiva.

La nuova società farmaceutica



In base ai termini dell’intesa, gli azionisti di Mylan avranno il controllo

del 43% della nuova entità e quelli di Pfizer la quota rimanente. La nuova società, prevedono le due case farmaceutiche, avrà un fatturato di 19-20 miliardi di dollari nel 2020. Immediata la reazione del mercato, che sta premiando le azioni Mylan, che in apertura di seduta a wall Street sono arrivate a guadagnare oltre il 26% per poi ridimensionare il progresso intorno al 10%. Soffre, invece, il titolo di Pfizer, che ha dovuto incassare anche l’immediato taglio di rating da parte di S&P’s a AA- da AA con una possibile altra bocciatura a venire, anche in ragione della revisione al ribasso delle stime per l’intero esercizio in corso.

Non se ne conosce ancora il nome, nonostante si abbia già un’ipotesi sui ricavi 2020. Di certo si sa che sarà guidata da Michael Goettler, che attualmente guida la divisione di farmaci “fuori brevetto” di Pfizer. Il presidente di Mylan, Robert Coury, sarà invece il presidente esecutivo. A lasciare saranno l’attuale ceo di Mylan, Heather Bresch, e l’attuale cfo, Ken Parks.

I conti di Pfizer