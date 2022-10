Pfizer, quasi 120 milioni per l’app che rileva il Covid con un colpo di tosse

Secondo la società australiana il sistema digitale di raccolta dati da un colpo di tosse offre informazioni più chiare rispetto a ciò che un medico può raccogliere dall’auscultazione con uno stetoscopio, che può essere attutito dalle ossa e muscoli del petto.

E in uno studio pilota su 741 pazienti negli Stati Uniti e in India, inclusi 446 risultati positivi al Covid-19, ha mostrato che l’app potrebbe essere impiegata per lo screening dei pazienti con una precisione che compete con i test antigenici rapidi.

Sicuramente l’accordo con Pfizer permetterà alla tecnologia di crescere ed essere implementata, in modo da fornire strumenti diagnostici alla portata delle comunità più remote, obiettivo per il quale ResAp è nato.