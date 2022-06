Pharmanutra, l’obiettivo è entrare nel mercato Usa Focus sulle acquisizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Proseguire con gli investimenti in ricerca e sviluppo. Poi: puntare a sbarcare nel mercato statunitense. Ancora: sfruttare la leva dell’M&A per accelerare l’espansione dell’azienda. Sono tra i focus di Pharmanutra a sostegno del business. Si tratta di priorità che, per meglio essere comprese, richiedono di ricordare l’oggetto sociale del gruppo.

La società, di cui la Lettera al rispamiatore ha sentito i vertici, sviluppa, produce e commercializza componenti nutrizionali e dispositivi medici. Tra questi...