Pharmanutra, nuovo stabilimento per celebrare i 20 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un nuovo stabilimento produttivo per crescere ancora, a vent’anni dalla nascita. Pharmanutra, azienda specializzata negli integratori a base di ferro quotata sul mercato Euronext Star, ha inaugurato a Pisa, il 5 ottobre, il nuovo quartier generale che consentirà il pieno controllo sulle materie prime e l’autonomia nelle attività di ricerca e sviluppo.

La sede, vicino al parco di San Rossore, occupa 5.300 metri quadrati, di cui 2.200 destinati alla produzione, con aree verdi, zone relax, palestra, e ha richiesto un investimento di 20 milioni.

L’edificio ospita uno dei laboratori di ricerca e sviluppo nutrizionale tra i più innovativi in Europa e – secondo l’azienda – attrarrà nuove risorse scientifiche e intensificherà le collaborazioni con università e istituti italiani e stranieri. Attese ricadute economiche e occupazionali, tra cui nuovi informatori scientifici.Il quartier generale è «la concretizzazione di un sogno» per il presidente e co-fondatore di Pharmanutra, Andrea Lacorte, che parla di «passo epocale» e di «nuovo inizio»: «Questa struttura e le sue innovative caratteristiche ci consentiranno di fare un ulteriore step in avanti in tutti gli ambiti aziendali in cui operiamo con successo da 20 anni».

Loading...

Pharmanutra ha chiuso il 2022 con 82,7 milioni di euro di ricavi (+21,5%) e 24,4 milioni di margine operativo lordo (+21,3%). «La nuova “casa” è il nostro migliore biglietto da visita – aggiunge Roberto Lacorte, co-fondatore e vicepresidente dell’azienda – la rappresentazione perfetta di ciò che siamo: una struttura semplice, trasparente e estremamente efficace, ma con tante sfaccettature».

Soddisfatto il sindaco di Pisa, Michele Conti: «Quella di Pharmanutra è una storia di successo che contribuisce a fare di Pisa il luogo ideale per sviluppare progetti imprenditoriali e fare investimenti in grado di creare occasioni di crescita economica in un settore strategico per il Paese come quello del farmaceutico».