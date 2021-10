Phase: «I microcomputer sono diventati introvabili»

2' di lettura

«L’ufficio acquisti telefona a tutto il mondo per cercare di trovare pezzi che ad un tratto sono diventati introvabili, ad esempio i microcontrollori, che sono i computerini che fanno girare degli elettroni che poi azionano i motori. E abbiamo avuto una produzione ferma due mesi perché mancavano cavetti, che poi all’improvviso sono ricomparsi. È una situazione complicata, a macchia di leopardo. E non riesco a capire chi è il colpevole».

Marco Venturini, amministratore delegato della genovese Phase Motion Control racconta così la situazione dell’azienda che si trova, come tante, a fare i conti con componenti difficili da trovare e da far arrivare, con costi schizzati alle stelle. «Come azienda controlliamo l’energia, facciamo motori ed elettronica, i “muscoli dei robot” o i sistemi di trazione per automobile elettrica o aerei elettrici: dentro queste cose c’è sempre l’elettronica e nell’elettronica c’è sempre un microcomputer; e questi sono spariti dal mercato, inspiegabilmente», continua. A cascata, significa tempi più lunghi per la consegna del prodotto finito e costi aumentati che non sempre si possono ribaltare sul prezzo al cliente. «Abbiamo componenti elettronici che sono passati da 3 a 90 dollari. Ti dicono che se li vuoi costano così, altrimenti niente», aggiunge Venturini, e se la situazione non cambierà le conseguenze rischiano di incidere pesantemente sui bilanci.

«Abbiamo tutti gli ordini per fare più del budget ma non riusciamo a consegnare, e il poco che riusciamo, lo consegniamo in perdita perché siamo presi in mezzo, fra costi aumentati e prezzi costanti. Il rischio, per noi come per molte altre aziende con cui siamo in contatto, è fare un bilancio 2021 ancora peggio di quello 2020. C’è ripresa, ma quelli che vendono materia prima probabilmente avranno dei bilanci ottimi, mentre quelli che sono a metà della catena produttiva vengono schiacciati».