Phase punta su batterie e riciclo di terre rare

«Vogliamo essere la Ferrari dei motori elettrici. E finora ci siamo riusciti». Marco Venturini sceglie un efficace paragone per descrivere, in una frase, Phase Motion Control, l’azienda di cui è direttore generale nonché uno dei fondatori. L’impresa, che oggi conta 200 addetti e un fatturato previsto per il 2023 fra 41 e 42 milioni di euro, è specializzata nell’elettronica di potenza e realizza, appunto, motori elettrici. «In realtà - chiarisce Venturini - sono macchine che si possono definire motori ma che con quelli classici non hanno niente a che fare. Potremmo dire che si tratta dei muscoli dei robot: tutte le macchine automatiche hanno una serie di movimenti e questi vengono governati un po’ dall’elettronica e un po’ dall’elettromeccanica».

L’azienda, inoltre, si concentra da tempo sulla mobilità elettrica ed è attiva nella realizzazione di propulsori per aerei e navi . Ora, però, sta puntando su due nuovi settori che vorrebbe sviluppare, creando altrettante spinoff, entro il 2024: il riciclo delle terre rare e la costruzione di batterie elettriche. Due campi in cui vige il monopolio cinese ma rispetto ai quali Venturini è convinto che le spinoff di Phase possano arrivare a occupare una nicchia significativa di mercato.

Ma per parlare del futuro è utile avere un quadro del passato e del presente dell’azienda che, tra l’altro, è stata una delle realtà che ha partecipato, in pool, a una delle gare per il rilancio di Piaggio Aero, arrivando a un passo dall’acquisirla, con 160 milioni (il commissario straordinario gliel’aveva assegnata ma poi il Mise ha lasciato scadere i termini e il fondo che finanziava l’operazione si è ritirato).

Venturini, ex ricercatore dell’università di Berkeley, alla fine degli anni ’80 è tornato in Italia per gestire un progetto sull’elettronica di potenza della Philips, sviluppato in una fabbrica vicino Genova, sua città natale. «Quando la Philips ha deciso di vendere questa società, io e un gruppo di persone che lavoravano al progetto abbiamo proposto di acquistarla. Ci hanno detto di no e allora abbiamo deciso di fare da soli, ed è nata Phase. Era il 1994 ed eravamo in un soppalco di magazzino talmente basso che non riuscivamo a stare dritti. Una cosa però l’avevamo chiara, e cioè che per far nascere un’azienda da zero, senza capitali ma avendo delle idee, bisognava trovare dei clienti con problemi da risolvere abbastanza difficili da essere disposti a pagare, oltre che il prodotto, anche il suo sviluppo. Da quel momento, la strategia è sempre stata la stessa: facciamo cose innovative per risolvere problemi high tech, per cui ci pagano anche il progetto e poi, con le tecnologie che sviluppiamo, realizziamo prodotti industriali che ci servono e di cui nessuno ci paga il progetto». Nel tempo, l’azienda è cresciuta cambiando diverse sedi, fino ad arrivare nei capannoni dismessi da Piaggio Aero, presso l’aeroporto di Genova. «Erano in condizioni disastrose - ricorda Venturini - e per trasformarli in quello che sono ora abbiamo speso 8 milioni di ristrutturazione». Oggi, prosegue l’imprenditore, «la strategia è di lavorare in tutti i settori della mobilità elettrica eccetto l’automotive, per il quale siamo troppo piccoli. In particolare, operiamo su motori per aerei elettrici, ibridi e a decollo verticale nonché per i traghetti, che sono i stati i primi mezzi a diventare elettrici, soprattutto al Nord, in Svezia e Norvegia».

Ora, però, Phase sta guardando a nuovi sviluppi. Il primo riguarda le batterie elettriche, settore in cui la Cina ha il 95% della capacità produttiva mondiale. «Anche se sembra una follia - dice Venturini - abbiamo deciso di fare qualcosa che da noi, per ora, non fa nessuno. Abbiamo messo in piedi una squadra di ricerca e finanziato l’università di Genova e altri atenei per studiare le batterie. E adesso abbiamo diversi brevetti, un po’ di idee e un piccolo fatturato. Quindi è il momento di creare uno spinoff, che vogliamo chiamare Cyclica, e cominciare a realizzarle, le batterie».