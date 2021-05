Philip Morris, 15 anni per l’addio in Italia alle sigarette tradizionali

4' di lettura

Un impegno a estinguere entro al massimo 15 anni il consumo delle sigarette tradizionali in Italia. Una nuova strategia di diversificazione che porterà entro cinque anni il gruppo ad ampliarsi in nuove aree del settore medicale e farmaceutico - come ad esempio il potenziamento dei sistemi di inalazione per la cura di patologie - e capaci di generare 1 miliardo di nuovi ricavi. Jacek Olczak, nuovo Ceo di Philip Morris International, multinazionale del tabacco con sede in Svizzera, racconta come cambierà...