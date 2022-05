Philip Morris punta Swedish Match, il titolo schizza alla Borsa di Stoccolma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Swedish Match decolla alla Borsa di Stoccolma, dopo avere confermato le trattative con Philip Morris per una possibile offerta di acquisizione da parte del colosso Usa delle sigarette. Il titolo del produttore svedese di fiammiferi e prodotti a base di tabacco mette a segno un rialzo superiore al 20%, registrando la migliore performance dell'indice Stoxx Europe 600. In un breve comunicato, diffuso nella serata del 9 maggio, Swedish Match ha indicato che «il consiglio di amministrazione ha preso nota delle recenti indiscrezioni e conferma che sono in corso discussioni con Philip Morris International Inc. riguardo una possibile offerta di acquisizione per Swedish Match». Non c'è certezza che le trattative porteranno alla formulazione di un offerta, né sui termini di tale possibile offerta, precisa il gruppo svedese. Un comunicato analogo è stato pubblicato da Philip Morris negli Usa.

Per il Wsj, operazione fino a 15 miliardi di dollari

A riferire per primo le voci sull’interesse del gruppo statunitense per Swedish Match è stato il Wall Street Journal, secondo cui Philip Morris potrebbe sborsare fino a 15 miliardi di dollari per l’acquisizione. Secondo il Financial Times, l'operazione potrebbe valorizzare Swedish Match circa 16 miliardi di dollari, debito compreso. Philip Morris, che controlla i marchi Marlboro, Chesterfield o L&M distribuiti fuori dagli Usa, cerca da qualche anno di diversificare le attività in prodotti alternativi potenzialmente meno dannosi per la salute rispetto alle sigarette. Per questo nello scorso settembre ha rilevato il controllo del produttore britannico di inalatori sanitari Vectura. Swedish Match produce anche "snus" (tabacco in polvere per uso orale), bustine di nicotina, sigari, accendini e prodotti Smokefree. Ha impianti di produzione in sette Paesi e vendite concentrate negli Usa e in Scandinavia. Nel 2021 ha realizzato un fatturato di 18,5 miliardi di corone svedesi, in aumento dell’11%, con un utile operativo di 8,3 miliardi (+19%). La società è stata fondata con il nome di Svenska Taedsticksaktiebolaget da Ivar Kreuger nel 1917 e ha assunto l’attuale denominazione nel 1980.

Loading...